پیپلز پارٹی آئین و جمہوریت کے تحفظ کی ضامن ہے ، ملک شہادت اعوان

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دنیا) چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے ریلوے سینیٹر ملک شہادت اعوان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے استحکام کے لیے انتھک جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی کا طرئہ امتیاز ہے ۔

آئینِ پاکستان کی خالق جماعت ہونے کے ناطے پیپلز پارٹی ہر صورت آئین اور جمہوریت کا تحفظ کرے گی۔جوہرآباد میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی موجودگی میں کسی کو آئین کی خلاف ورزی کی جرات نہیں ہو سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین کے تحت پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے اور پیپلز پارٹی آئین و پارلیمنٹ کی بالادستی پر غیر متزلزل یقین رکھتی ہے ۔ 

 

