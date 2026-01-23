حویلی سے قیمتی اور نایاب نسل کی بکریاں چور ی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)حویلی سے قیمتی اور نایاب نسل کی بکریاں چور لے نکلے ۔تھانہ جھمرہ کے علاقے میں ابرار نامی شہری کی حویلی سے رات کی تاریکی میں ملزمان مبینہ طور پر قیمتی اور نایاب نسل کی لاکھوں روپے مالیت کی بکریاں چوری کرکے لے گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔
