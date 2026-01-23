صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حویلی سے قیمتی اور نایاب نسل کی بکریاں چور ی

  • سرگودھا
حویلی سے قیمتی اور نایاب نسل کی بکریاں چور ی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)حویلی سے قیمتی اور نایاب نسل کی بکریاں چور لے نکلے ۔تھانہ جھمرہ کے علاقے میں ابرار نامی شہری کی حویلی سے رات کی تاریکی میں ملزمان مبینہ طور پر قیمتی اور نایاب نسل کی لاکھوں روپے مالیت کی بکریاں چوری کرکے لے گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

حویلی سے قیمتی اور نایاب نسل کی بکریاں چور لے نکلے ۔تھانہ جھمرہ کے علاقے میں ابرار نامی شہری کی حویلی سے رات کی تاریکی میں ملزمان مبینہ طور پر قیمتی اور نایاب نسل کی لاکھوں روپے مالیت کی بکریاں چوری کرکے لے گئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

آگ سے بچائو : قوانین پر عملدرآمد کیلئے مہم کا آغاز

سیف سٹی منصوبہ 2ماہ میں شروع کیا جائے گا، وزیراعلیٰ سندھ

سندھ حکومت سیکیورٹی رسک بن چکی ،منعم ظفر خان

شہید حکیم محمد سعیدخدمتِ خلق کا روشن نمونہ تھے ،سعدیہ راشد

آئی ٹی ودیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے ،گورنر سندھ

ایڈیشنل آئی جی سے روشنی ہیلپ لائن کے وفد کی ملاقات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ