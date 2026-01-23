صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
اسامہ غیاث کی حلقہ میں مختلف مقامات پر جا کر مرحومین کے ایصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )ممبر قومی اسمبلی اسامہ غیاث نے اپنے حلقہ میں مختلف مقامات پر جا کر مرحومین کے ایصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔

 اس موقع پر انہوں نے مرحومین کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے دعا کی۔ممبر قومی اسمبلی اسامہ غیاث نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ۔اور لواحقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق اور صبرِ جمیل عطا کرے ۔فاتحہ خوانی کے دوران اہلِ علاقہ اور مرحومین کے لواحقین بھی موجود تھے ۔

 

