ناجائز اسلحہ برآمد ہونے پر ملزم گرفتار،مقدمہ درج
موچھ (نمائندہ دنیا)غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ پائی خیل نے دوران چیکنگ عبدالواحد سے رائفل 44 بور برآمد کی جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا،ملزم کو گرفتار کرکے تھانہ پائی خیل میں مقدمہ درج کر لیا۔
غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ پائی خیل نے دوران چیکنگ عبدالواحد سے رائفل 44 بور برآمد کی جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا،ملزم کو گرفتار کرکے تھانہ پائی خیل میں مقدمہ درج کر لیا۔