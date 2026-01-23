صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ناجائز اسلحہ برآمد ہونے پر ملزم گرفتار،مقدمہ درج

موچھ (نمائندہ دنیا)غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ پائی خیل نے دوران چیکنگ عبدالواحد سے رائفل 44 بور برآمد کی جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا،ملزم کو گرفتار کرکے تھانہ پائی خیل میں مقدمہ درج کر لیا۔

