اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں 30 سے 40 فیصد تک اضافہ ہوگیا،نواز خان
کندیاں (نمائندہ دنیا) چینی، گھی، دالوں اور سبزیوں سمیت روزمرہ اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے عوام کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔
سماجی رہنما محمد نواز خان سوانس نے کہا ہے کہ اشیاء کی قیمتوں کا تعین مزدور اور ملازم طبقہ کی ماہانہ آمدن کو مدنظر رکھ کر کیا جانا چاہیے ۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حالیہ مہنگائی کے باعث اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں 30 سے 40 فیصد تک اضافہ ہوا ہے ، جس نے عوام کے لیے زندگی گزارنا مشکل کر دیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کاروبار زندگی کا گلا گھونٹ رہی ہے ۔ قوم میں مایوسی بڑھ رہی ہے اور خودکشی کی شرح خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے ۔