کندیاں:منّو بھائی کی اہلیہ کے انتقال پر امجد علی خان نیازی کا اظہارِ افسوس
کندیاں (نمائندہ دنیا) پاکستان تحریکِ انصاف کے پولیٹیکل کوآرڈینیٹر امجد علی خان نیازی نے نامور شاعر، دانشور اور ادیب منّو بھائی کی اہلیہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ۔
اپنے تعزیتی بیان میں انہوں نے مرحومہ کی مغفرت اور درجات کی بلندی اور سوگوار خاندان کے لیے صبرِ جمیل کی دعا کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریکِ انصاف کی قیادت اور کارکنان اس غم کی گھڑی میں غمزدہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ۔