جوہرآباد:فیملی پلاننگ ایجوکیشنل میلہ، عوام کی بڑی شرکت
خوشاب (نمائندہ دنیا) ہیلتھ اینڈ پاپولیشن اتھارٹی کے زیر اہتمام فیملی پلاننگ ایجوکیشنل میلہ منعقد ہوا جس میں سینیٹر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔میلے میں فیملی پلاننگ کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی جبکہ اختتام پر بچوں اور والدین میں انعامات تقسیم کیے گئے ۔
