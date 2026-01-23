صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کو فلسطینیوں کا حقیقی معنوں میں وکیل بننا پڑے گا، مولانا محمد سلیم

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی امیر جماعت اہلحدیث انجینئر مولانا محمد سلیم نے کہا ہے غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہو کر پاکستان کو فلسطنیوں کا حقیقی معنوں میں وکیل بننا پڑے گا۔

 غزہ کے نہتے انسا نوں کو آ گ کا ایندھن بنا نے معصو م بچوں کے خو ن سے ہو لی کھیلنے اور80ہز ار سے زا ئد بے گنا ہ لو گو ں کو مو ت کے منہ میں دھکیلنے کے بعد آخر کا ر عالمی قوتوں کو غزہ میں ا من کا خیا ل آ ہی گیا عالمی بر اد ر ی کو اب مصلحتوں سے نکل کر ایک ایسا حل نکا لنا ہو گا جو مستقل بنیادوں پر فلسطینیوں کو ا ن کی اپنی زمین پر عز ت وقار کے ساتھ رہنے کا حق دے ،غزہ بو ر ڈ آ ف پیس جیسے اقدا ما ت تب ہی کا میا ب ہو سکتے ہیں جب ا ن کی بنیا د ا نصاف پر ہو۔

 

