کروڑوں روپے خرچ ،سٹریٹ لا ئٹس کا نظا م مکمل طو ر فعا ل نہیں ، محمد شفیق ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبرآ ف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ کثیر لا گت سے شہر میں سٹریٹ لا ئٹس کا نظا م بھی مطلوبہ نتائج فراہم نہیں کر سکا ہے۔
شہر میں کر وڑوں رو پیہ خرچ کیے گئے ہیں لیکن سٹریٹ لا ئٹس کا نظا م مکمل طو ر فعا ل نہیں ہو سکا شہریوں کو را ت گئے آ مد و رفت میں خاصی پر یشا نی کا سامنا کر نا پڑتا ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ شہر بھر میں سٹریٹ لا ئٹس کے نظام کو مکمل طور پر فعال کیا جا ئے ۔