صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کروڑوں روپے خرچ ،سٹریٹ لا ئٹس کا نظا م مکمل طو ر فعا ل نہیں ، محمد شفیق ا لر حمن

  • سرگودھا
کروڑوں روپے خرچ ،سٹریٹ لا ئٹس کا نظا م مکمل طو ر فعا ل نہیں ، محمد شفیق ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبرآ ف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ کثیر لا گت سے شہر میں سٹریٹ لا ئٹس کا نظا م بھی مطلوبہ نتائج فراہم نہیں کر سکا ہے۔

شہر میں کر وڑوں رو پیہ خرچ کیے گئے ہیں لیکن سٹریٹ لا ئٹس کا نظا م مکمل طو ر فعا ل نہیں ہو سکا شہریوں کو را ت گئے آ مد و رفت میں خاصی پر یشا نی کا سامنا کر نا پڑتا ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ شہر بھر میں سٹریٹ لا ئٹس کے نظام کو مکمل طور پر فعال کیا جا ئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تنخواہوں میں اضافے کا وعدہ پورا نہ ہوا، پیف اساتذہ مشکلات کا شکار

بائیو میٹرک کی شرط، اندراج مقدمات میں مشکلات

مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے : عثمان طاہر

اساتذہ کی ترقی کے سلسلہ تیز کیا جائے ، رانا اسلم انجم

ممتاز آبادسے غیر قانونی پتنگ فروش گرفتار، پتنگیں برآمد

اہل علاقہ کا مین ہولز پر ڈھکن نہ لگنے پر تشویش کا اظہار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ