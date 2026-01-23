صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنو بی ایشیا میں پا نی کی سیاست نے نیا ر خ ا ختیا ر کر لیا ہے ،مرزافضل ا لر حمن ودیگر

  • سرگودھا
جنو بی ایشیا میں پا نی کی سیاست نے نیا ر خ ا ختیا ر کر لیا ہے ،مرزافضل ا لر حمن ودیگر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن چیئرمین انجمن تاجرا ن سرگودہا کینٹ انجینئرمیاں حسان سعید ،صد ر انجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو ا دخر م و ڑائچ نے کہاہے کہ۔۔

 بھار ت کی جا نب سے سند ھ طاس معا ہد ے کی معطلی کے بعد جنو بی ایشیا ء میں پا نی کی سیاست نے نیا ر خ ا ختیا ر کر لیا ہے سندھ طاس معا ہد ے کی معطلی علاقا ئی کشید گی بڑھا ئے گی بھا ر ت کا سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کر نا شر پسند ی ہے بھار ت پانی کو ہتھیا ر بنا ر ہا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تنخواہوں میں اضافے کا وعدہ پورا نہ ہوا، پیف اساتذہ مشکلات کا شکار

بائیو میٹرک کی شرط، اندراج مقدمات میں مشکلات

مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے : عثمان طاہر

اساتذہ کی ترقی کے سلسلہ تیز کیا جائے ، رانا اسلم انجم

ممتاز آبادسے غیر قانونی پتنگ فروش گرفتار، پتنگیں برآمد

اہل علاقہ کا مین ہولز پر ڈھکن نہ لگنے پر تشویش کا اظہار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ