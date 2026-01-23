جنو بی ایشیا میں پا نی کی سیاست نے نیا ر خ ا ختیا ر کر لیا ہے ،مرزافضل ا لر حمن ودیگر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن چیئرمین انجمن تاجرا ن سرگودہا کینٹ انجینئرمیاں حسان سعید ،صد ر انجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو ا دخر م و ڑائچ نے کہاہے کہ۔۔
بھار ت کی جا نب سے سند ھ طاس معا ہد ے کی معطلی کے بعد جنو بی ایشیا ء میں پا نی کی سیاست نے نیا ر خ ا ختیا ر کر لیا ہے سندھ طاس معا ہد ے کی معطلی علاقا ئی کشید گی بڑھا ئے گی بھا ر ت کا سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کر نا شر پسند ی ہے بھار ت پانی کو ہتھیا ر بنا ر ہا ہے ۔