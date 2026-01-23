وسیم افضل،بھا ئی گلر یز افضل پیپلزپارٹی میں شمو لیت کا فیصلہ کر چکے ، ملک حا مد نو از
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پی پی پی کے ضلعی صد ر ملک حا مد نو ازاعوان ایڈوکیٹ نے کہاہے کہ سا بق ممبر پنجا ب اسمبلی و ر ہنما پی ٹی آئی وسیم افضل اپنے بھا ئی گلر یز افضل کے ہمر ا ہ پیپلزپارٹی میں شمو لیت کا فیصلہ کر چکے ہیں۔
ا ن کے علاو ہ پنجا ب کے اہم سیاسی دھڑے اور ارکان اسمبلی بھی بہت جلد بلاو ل بھٹو زر دا ر ی کی موجود گی میں پیپلزپارٹی میں شمو لیت کا اعلا ن کریں گے صو بہ پنجاب کے مختلف سیا سی دھڑوں کی پیپلزپارٹی کی قیا د ت کے ساتھ شمو لیت کے حو الہ سے با ت چیت حتمی مر احل میں داخل ہو چکی ہے ۔