  • سرگودھا
عمران کیساتھ جو ہو رہا وہ کسی سابق وزیر اعظم کیساتھ نہیں ہوا، ذوالفقار علی بھٹی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم پی اے ذوالفقار علی بھٹی نے کہا کہ با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کی خیر یت کے حوا لہ سے کو ئی معلو ما ت نہیں مل ر ہی ما ضی میں کسی بھی سا بق و ز یر اعظم کے ساتھ جیل میں ایسا سلو ک نہیں کیا گیا جو عمران خا ن کے ساتھ ہو ر ہا ہے۔

پاکستا ن تحریک انصاف کی قیا د ت قا نو ن اور آئین کے تحت با نی چیئرمین عمران خا ن کے ساتھ ملاقاتوں کا اپنا آئینی حق ما نگ ر ہی ہے لمحہ فکریہ ہے کہ ہا ئی کو ر ٹ کے نا مز د 6وکلا کو بھی عمران خا ن سے ملا قا ت کی اجا ز ت نہیں د ی جا ر ہی ہے ا س حقیقت سے ا نحراف ممکن نہیں کہ عمران خا ن نے ہر صور ت جیل سے با ہر آ نا ہے ظلم کی سیا ہ ر ات بالا خر کٹ ہی جا ئے گی ۔

 

