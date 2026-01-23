صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
شو گر کے مریضوں کیلئے سرگود ھا میں علیحدہ ہسپتا ل تعمیر کیا جا ئے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پی ایم اے ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نے کہا ہے کہ پاکستا ن میں د یگر ا مراض کی طرح شو گر کا مر ض نہا یت تیزی سے پھیل ر ہا ہے شو گر کے مریضوں کی تعداد کئی کر و ڑ تک پہنچ چکی ہے۔

 ضرورت ا س امر کی ہے کہ شو گر کے مریضوں کے علا ج کیلئے سرگودہا میں ایک علیحدہ ہسپتا ل تعمیر کیا جا ئے و ز یر اعلی پنجا ب محترمہ مریم نو از شر یف عوام کو علاج معا لجہ کی بہتر سے بہتر سہو لیا ت کی فراہمی میں مخلص ہیں نو ازشر یف کا ر ڈ یا لو جی انسٹی ٹیوٹ کے بعد اب سرگودہا میں شوگر کے مریضوں کے علا ج معالجہ کیلئے ہسپتا ل تعمیر کیا جا ئے ۔

