خیبر سے کر اچی تک عمرا ن خا ن پا کستا ن کے مقبو ل ترین عوامی لیڈر :عبداﷲممتاز کا ہلوں

خیبر سے کر اچی تک عمرا ن خا ن پا کستا ن کے مقبو ل ترین عوامی لیڈر :عبداﷲممتاز کا ہلوں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی عبداﷲممتاز کا ہلوں نے کہا ہے کہ ملک میں جا ر ی بڑے سیاسی بحرا ن کا واحد حل صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی عمران خا ن کی فی الفور رہا ئی ہے کیونکہ خیبر سے کر اچی تک عمرا ن خا ن ہی پا کستا ن کے مقبو ل ترین عوامی لیڈر ہیں۔

 عالمی سیاست کے تیزی سے تبدیل ہو تے تنا ظر میں موجود ہ حکو مت کی بصیر ت کی آ ز ما ئش شروع ہے موجود ہ حکو مت کی پالیسیوں سے ملک معاشی اقتصاد ی اور انتظا می طور پر غیر معمولی مسائل سے دوچا ر ہے ا ب حکو مت کو سنجید ہ رو یہ ا ختیا ر کر نا پڑے گا ۔

 

