خیبر سے کر اچی تک عمرا ن خا ن پا کستا ن کے مقبو ل ترین عوامی لیڈر :عبداﷲممتاز کا ہلوں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی عبداﷲممتاز کا ہلوں نے کہا ہے کہ ملک میں جا ر ی بڑے سیاسی بحرا ن کا واحد حل صرف اور صرف بانی پی ٹی آئی عمران خا ن کی فی الفور رہا ئی ہے کیونکہ خیبر سے کر اچی تک عمرا ن خا ن ہی پا کستا ن کے مقبو ل ترین عوامی لیڈر ہیں۔
عالمی سیاست کے تیزی سے تبدیل ہو تے تنا ظر میں موجود ہ حکو مت کی بصیر ت کی آ ز ما ئش شروع ہے موجود ہ حکو مت کی پالیسیوں سے ملک معاشی اقتصاد ی اور انتظا می طور پر غیر معمولی مسائل سے دوچا ر ہے ا ب حکو مت کو سنجید ہ رو یہ ا ختیا ر کر نا پڑے گا ۔