صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پتنگ فروشی پر دکاندار گرفتار،23پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد

  • سرگودھا
پتنگ فروشی پر دکاندار گرفتار،23پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد

پتنگ فروشی پر دکاندار گرفتار،23پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد سعد کے خلاف مقدمہ درج،والدین بچوں کو خونی کھیل سے بچائیں،پولیس

شاہپور صدر (نامہ نگار) پولیس نے پتنگ فروشی اور پتنگ بازی کے خلاف کائٹ فلائنگ آرڈیننس کے تحت سخت قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صہیب اشرف کی ہدایت پر تھانہ شاہپور سٹی نے پتنگ فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کیا۔گرفتار ملزم سعد کے قبضے سے 23 پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد کر کے کائٹ فلائنگ آرڈیننس کے تحت مقد مہ درج کر لیا گیا ہے ۔ تھانہ شاہپور سٹی پولیس نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے بچائیں اور اپنی اور دوسروں کی جانوں کو محفوظ بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ پتنگ بازی نہ صرف خود بچوں بلکہ دیگر شہریوں خصوصاً موٹر سائیکل سواروں اور ٹریفک کے لیے بھی خطرہ بن جاتی ہے ، لہٰذا عوام کو احتیاط اور قانون کی پاسداری کرنی چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

خستہ حال ریلوے گرائونڈ پر تھیم پارک بنانے کا فیصلہ

طالبات کو ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنا ضروری ، خواجہ آصف

معاون خصوصی وزیراعلیٰ کا گجرات میں ترقیاتی کاموں کاجائزہ

فوٹو جرنلسٹس کی بہبود کیلئے اقدامات جاری رکھیں گے ،قاضی شعیب

واٹر سپلائی پراجیکٹ سے اندرون شہر کھنڈرات میں تبدیل

پنجاب کالج پھالیہ میں ایجوکیشن فیملی میلہ، انعامات تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ