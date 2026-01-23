پتنگ فروشی پر دکاندار گرفتار،23پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد
شاہپور صدر (نامہ نگار) پولیس نے پتنگ فروشی اور پتنگ بازی کے خلاف کائٹ فلائنگ آرڈیننس کے تحت سخت قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صہیب اشرف کی ہدایت پر تھانہ شاہپور سٹی نے پتنگ فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کیا۔گرفتار ملزم سعد کے قبضے سے 23 پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد کر کے کائٹ فلائنگ آرڈیننس کے تحت مقد مہ درج کر لیا گیا ہے ۔ تھانہ شاہپور سٹی پولیس نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے بچائیں اور اپنی اور دوسروں کی جانوں کو محفوظ بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ پتنگ بازی نہ صرف خود بچوں بلکہ دیگر شہریوں خصوصاً موٹر سائیکل سواروں اور ٹریفک کے لیے بھی خطرہ بن جاتی ہے ، لہٰذا عوام کو احتیاط اور قانون کی پاسداری کرنی چاہیے ۔