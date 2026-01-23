میانی:پیرا فورس کیخلاف ریڑھی بانوں کا احتجاج، متبادل جگہ فراہم کرنیکا مطالبہ
میانی (نامہ نگار) میانی میں پیرا فورس کی جانب سے تجاوزات کے خلاف جاری کارروائی کے خلاف ریڑھی بانوں نے ٹاؤن کمیٹی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔
مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔احتجاج کرنے والے ریڑھی بانوں کا کہنا تھا کہ پیرا فورس کے آپریشن سے ان کا واحد ذریعۂ معاش متاثر ہو رہا ہے ، جس کے باعث ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ رہی ہے ۔ مظاہرین نے کہا کہ وہ محنت مزدوری کر کے ریڑھیاں لگا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، مگر بغیر کسی متبادل انتظام کے تجاوزات کے نام پر ان کا روزگار ختم کیا جا رہا ہے ۔ریڑھی بانوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ انہیں فوری طور پر متبادل جگہ فراہم کی جائے تاکہ وہ باعزت طریقے سے روزگار جاری رکھ سکیں۔مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر ان کے مسائل حل نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔