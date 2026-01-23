ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا بھیرہ بار کے مسائل حل کرنیکا وعدہ
بھیرہ (نامہ نگار) تحصیل بار بھیرہ کو درپیش مسائل اور وکلاء کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودھا قمر سلطان کی زیرِ صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں صدر بار ایسوسی ایشن بھیرہ مہر حبیب نواز وینس ایڈووکیٹ، سابق صدر چوہدری محمد انور بولا ایڈووکیٹ، نائب صدر مہر خرم شہزاد ایڈووکیٹ اور جنرل سیکرٹری سید عون عباس کاظمی ایڈووکیٹ نے شرکت کی۔اجلاس کے دوران بار کے عہدیداران نے بھیرہ میں جوڈیشل کمپلیکس اور بار روم میں ناکافی سہولیات کے باعث وکلاء کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مناسب انفراسٹرکچر اور بنیادی سہولیات کی عدم موجودگی سے نہ صرف وکلاء کی پیشہ ورانہ سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں بلکہ عدالتی امور کی انجام دہی میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودھا قمر سلطان نے بار ایسوسی ایشن بھیرہ کے مسائل کو سنجیدگی سے سنا اور وفد کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ وکلاء کی سہولت اور فلاح کے لیے جو ممکن ہو سکا، وہ ضرور کیا جائے گا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ بار اور بینچ کے باہمی تعاون سے مسائل کے حل کی راہ ہموار کی جائے گی اور وکلاء کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے ۔