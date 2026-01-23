بھاگٹانوالہ:پیرا فورس افسران کے متضاد احکامات، دکاندار پریشان
انچارج نے 4فٹ تک شٹر لگانے کا حکم دیا،نئے انچارج کاشٹر مکمل اتارنے کاحکم لاکھوں کا نقصان ، عوام کو مشکلات میں ڈالنا سراسر ناانصافی ہے ،تاجروں کا ردعمل
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا) بھاگٹانوالہ میں پیرا فورس افسران کے دوہرے اور متضاد احکامات کے باعث علاقہ کے دکاندار شدید ذہنی اذیت اور مالی نقصان کا شکار ہو گئے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ پالیسی میں بار بار تبدیلی اور غیر واضح ہدایات نے ان کے لیے کاروبار جاری رکھنا مشکل بنا دیا ہے ۔متاثرہ دکانداروں کے مطابق سابقہ انچارج پیرا فورس کی جانب سے باقاعدہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ تمام دکانوں کے شٹر اتار کر چار فٹ تک نئے شٹر نصب کیے جائیں۔ ان احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے دکانداروں نے بھاری اخراجات برداشت کیے اور مقررہ پیمائش کے مطابق نئے شٹر لگوا دیے ۔
تاہم دکانداروں کا کہنا ہے کہ اب موجودہ انچارج پیرا فورس نے اچانک پالیسی تبدیل کرتے ہوئے پہلے سے نصب شٹر مکمل طور پر اتارنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، جس سے انہیں ایک بار پھر لاکھوں روپے کے نقصان کا سامنا ہے ۔ شہریوں اور تاجروں نے اس صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پالیسی بنانی ہے تو وہ واضح، مستقل اور تحریری ہونی چاہیے تاکہ دکاندار بار بار نقصان سے بچ سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بار بار بیانیہ بدل کر عوام کو مشکلات میں ڈالنا سراسر ناانصافی ہے ،متاثرہ دکانداروں نے اعلیٰ انتظامیہ اور ضلعی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کا فوری نوٹس لیا جائے ۔