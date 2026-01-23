نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہری کو قتل کر دیا
احمد خان والا روڈ پر محمد جاوید زخمی ہوا ،ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن جانبر نہ ہوسکاڈی پی او میانوالی کا نوٹس ،ہسپتال کا دورہ،لاش کا معائنہ،لواحقین سے ملاقات
میانوالی (نامہ نگار) تھانہ صدر کے علاقہ احمد خان والا روڈ پر حیات آباد موڑ کے قریب نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے محمد جاوید شدید زخمی ہو گیا، جو ہسپتال منتقل کیے جانے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے جائے وقوعہ اور ٹراما سنٹر ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ کیا، مقتول کی نعش کا معائنہ کیا اور لواحقین سے ملاقات کی۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ ملزمان کو جلد ٹریس کر کے گرفتار کیا جائے ۔ انوسٹی گیشن اور فرانزک ٹیمیں شواہد اکٹھے کر رہی ہیں جبکہ مزید قانونی کارروائی جاری ہے ۔