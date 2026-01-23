صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ:25جنوری کو جامع مسجد بگویہ میں عقیدۂ ختمِ نبوتؐ پر تربیتی اجلاس

  • سرگودھا
بھیرہ:25جنوری کو جامع مسجد بگویہ میں عقیدۂ ختمِ نبوتؐ پر تربیتی اجلاس

بھیرہ (نامہ نگار) مجلس حزب الانصار بھیرہ کے زیرِ انتظام جامع مسجد بگویہ بھیرہ میں عقیدۂ ختمِ نبوتؐ کے موضوع پر ایک اہم تربیتی اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے ۔

 اجلاس میں تاجدارِ ختمِ نبوتؐ کے عظیم اور بنیادی عقیدے کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی، جس کی حفاظت ہر دور میں امتِ مسلمہ کا طرئہ امتیاز رہی ہے ۔منتظمین کے مطابق اس تربیتی اجلاس کا مقصد بالخصوص نئی نسل کو عقیدۂ ختمِ نبوتؐ کی دینی، شرعی اور فکری اہمیت سے آگاہ کرنا اور انہیں گمراہی سے محفوظ رکھنا ہے ۔ یہ اجلاس 25 جنوری بروز اتوار بعد نمازِ مغرب تا نمازِ عشاء مرکزی جامع مسجد بگویہ بھیرہ میں منعقد ہوگا۔اجلاس سے معروف عالمِ دین مولانا پیر محمد انور قریشی خطاب کریں گے اور عقیدۂ ختمِ نبوتؐ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کریں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد کی تمام ملٹی سٹوری بلڈنگز میں فائر سیفٹی آلات لگانے کیلئے ایک ہفتے کی مہلت

سوساں روڈ پر گرین بیلٹ پارک بن گئی، ملک پور روڈ کشادہ ہو گی

چنیوٹ:ڈپٹی کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا تفصیلی دورہ

ڈی سی ٹوبہ کی منصوبوں کی بروقت تکمیل، شفافیت کی ہدایت

چنیوٹ:ضلع بھر میں فائر سیفٹی اور حفاظتی اقدامات پر اجلاس

ٹوبہ:پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس، بھاری جر مانے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ