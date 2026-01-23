بھیرہ:25جنوری کو جامع مسجد بگویہ میں عقیدۂ ختمِ نبوتؐ پر تربیتی اجلاس
بھیرہ (نامہ نگار) مجلس حزب الانصار بھیرہ کے زیرِ انتظام جامع مسجد بگویہ بھیرہ میں عقیدۂ ختمِ نبوتؐ کے موضوع پر ایک اہم تربیتی اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے ۔
اجلاس میں تاجدارِ ختمِ نبوتؐ کے عظیم اور بنیادی عقیدے کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی، جس کی حفاظت ہر دور میں امتِ مسلمہ کا طرئہ امتیاز رہی ہے ۔منتظمین کے مطابق اس تربیتی اجلاس کا مقصد بالخصوص نئی نسل کو عقیدۂ ختمِ نبوتؐ کی دینی، شرعی اور فکری اہمیت سے آگاہ کرنا اور انہیں گمراہی سے محفوظ رکھنا ہے ۔ یہ اجلاس 25 جنوری بروز اتوار بعد نمازِ مغرب تا نمازِ عشاء مرکزی جامع مسجد بگویہ بھیرہ میں منعقد ہوگا۔اجلاس سے معروف عالمِ دین مولانا پیر محمد انور قریشی خطاب کریں گے اور عقیدۂ ختمِ نبوتؐ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کریں گے ۔