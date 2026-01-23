بچوں میں نزلہ زکام اور سانس کے امراض بڑھنے لگے
موسم میں معمولی تبدیلی کے ساتھ گرم کپڑوں کا استعمال کم کرنا خطرناک ہےسردی لگنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں ، مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں، ڈاکٹر نعیم
بھلوال (نمائندہ دنیا) موسم میں تبدیلی کے باعث بچوں میں نزلہ، کھانسی، زکام، بخار اور سانس کے امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اس حوالے سے معروف ماہر امراضِ اطفال ڈاکٹر نعیم اشرف نے والدین کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے ۔ڈاکٹر نعیم اشرف نے اپنے بیان میں کہا کہ موسم میں معمولی تبدیلی پر لوگ گرم کپڑوں کا استعمال کم کر دیتے ہیں جو خطرناک ہے ، جس کے نتیجے میں سردی لگنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچے گرمی محسوس کر کے گرم کپڑے اتار دیتے ہیں، جو بعد میں بیماری کی بڑی وجہ بنتا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ٹھنڈی اور کھٹی اشیاء کے زیادہ استعمال سے گلے کی خرابی اور دیگر امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نعیم اشرف نے والدین پر زور دیا کہ وہ بچوں کو مناسب گرم لباس پہنائیں اور خوراک میں احتیاط برتیں۔