میانوالی روڈ پر ٹریفک حادثات، اے ایس آئی جاں بحق، ایک زخمی

  • سرگودھا
میانوالی روڈ پر ٹریفک حادثات، اے ایس آئی جاں بحق، ایک زخمی تھانیدار بلال کی موٹر سائیکل کو گاڑی نے ٹکر ماری ،زخمی آصف فیصل آباد ریفر

خوشاب (نمائندہ دنیا) میانوالی روڈ پر ہڈالی کے قریب دو الگ الگ ٹریفک حادثات میں خوشاب پولیس کا اسسٹنٹ سب انسپکٹر بلال کوڑہ جاں بحق جبکہ ایک شہری شدید زخمی ہو گیا۔پولیس کے مطابق اے ایس آئی بلال کی موٹر سائیکل کو نامعلوم گاڑی نے ٹکر ماری اور فرار ہو گیا جس سے وہ دم توڑ گیا ۔ دوسرے حادثے میں محمد آصف شدید زخمی ہوا جسے فیصل آباد ریفر کر دیا گیا ہے ۔

 

