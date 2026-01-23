اے سی سرگودھا کی زیر صدارت حد بندی بارے اجلاس
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر سرگودھا شیریں گل کی زیرِ صدارت تحصیل سرگودھا میں حد بندی (Boundary Delimitation) سے متعلق عوامی اعتراضات کے حوالے سے محکمہ لوکل گورنمنٹ کے ممبران کے ساتھ اہم اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں عوام کی جانب سے موصول ہونے والے اعتراضات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور ان کے شفاف، منصفانہ اور قانون کے مطابق حل پر غور کیا گیا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے کہا کہ حد بندی کا عمل عوامی سہولت اور بہتر انتظامی امور کے لیے نہایت اہم ہے ، لہٰذا شہریوں کے تحفظات کو سنجیدگی سے سنا جائے گا اور ہر اعتراض کو میرٹ پر نمٹایا جائے گا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ عوامی اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے تمام مراحل میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے نئے تفویض کردہ ڈسٹرکٹ انسپیکشن ٹیم کے ممبران کی آن بورڈنگ کے سلسلے میں اجلاس منعقد کیا، جس میں ٹیم کی فرائض اور طریقۂ کار پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔