کندیاں:دکانوں پر چھاپے ، غیر قانونی امپورٹڈ سگریٹ برآمد

  • سرگودھا
کندیاں:دکانوں پر چھاپے ، غیر قانونی امپورٹڈ سگریٹ برآمد کارروائی غیر قانونی تجارت اور سمگل شدہ اشیاء کی روک تھام کیلئے کی ،ایکسائز حکام

کندیاں (نمائندہ دنیا) غیر قانونی طور پر امپورٹڈ سگریٹ فروخت کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرتے ہوئے متعدد دکانوں پر چھاپے مارے ۔ کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں غیر قانونی امپورٹڈ سگریٹ برآمد کر کے قبضے میں لے لیے گئے ، انسپکٹر ایکسائز عظمت اللہ خان نے ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ۔ایکسائز حکام کے مطابق یہ کارروائی غیر قانونی تجارت اور اسمگل شدہ اشیاء کی روک تھام کے لیے جاری آپریشن کے تحت کی گئی، جس میں شواہد اور معلومات کی بنیاد پر دکانوں پر چھاپے مارے گئے ۔ اس دوران غیر قانونی طور پر ذخیرہ شدہ امپورٹڈ سگریٹ پکڑے گئے اور انہیں ضبط کر لیا گیا۔

 

