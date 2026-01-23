خوشاب:فائر سیفٹی و ایمرجنسی پلان پر عملدرآمد کے لیے ہدایات
خوشاب (نمائندہ دنیا) ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ اور فائر سیفٹی پلان کے حوالے سے اہم اجلاس ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کی زیر صدارت منعقد ہوا۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر غزالہ کنول، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر علی حسین اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ چاروں تحصیلوں میں مارکیٹوں، پلازوں، سکولوں اور ہسپتالوں کا فائر سیفٹی ڈیٹا جمع کیا جائے اور آئندہ اجلاس میں تحریری رپورٹ پیش کی جائے ۔