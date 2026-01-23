صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کیخلاف آپریشن ،متعدد دکانیں سیل کر دی گئیں

  • سرگودھا
تجاوزات کیخلاف آپریشن ،متعدد دکانیں سیل کر دی گئیں

تجاوزات کیخلاف آپریشن ،متعدد دکانیں سیل کر دی گئیںمین بازار مڈھ رانجھا میں ازخود تجاوزات ختم نہ کرنے پر کارروائی کی گئی

مڈھ رانجھا (نمائندہ دُنیا)پیرا فورس کی تجاوزات کے خلاف کارروائی ،مین بازار مڈھ رانجھا میں متعدد دوکانات کو سیل کردیا گیا۔پیرا فورس تحصیل کوٹ مومن کے انفورسمنٹ انسپکٹر فاروق خان نے ٹیم کے ہمراہ مین بازار مڈھ رانجھا میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا خلاف ورزی کرنے والے دوکانداروں کی متعدد دکانات کو سیل کردیا گیا ۔ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن سے قبل پیرا فورس نے دوکانداروں کو از خود تجاوزات کے خاتمہ کیلئے وارننگ بھی جاری کررکھی تھی ،تجاوزات کا خاتمہ نہ کرنے والے دوکانداروں کی دوکانوں کو سیل کردیا گیا۔

 

