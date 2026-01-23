صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

15پر جھوٹی کال قانوناً جرم ،ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا

  • سرگودھا
مشتاق نے ڈکیتی کی اطلاع دی جو جھوٹی نکلی ،ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیاجھوٹی کال کی سزا 3 سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں،ڈی پی او

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ کڑانہ پولیس نے ڈکیتی کی جھوٹی کال کرنے پر ملزم مشتاق کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ،اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ اب کسی بھی ایمرجنسی یا وقوعہ کی جھوٹی/ فیک کال کرنے کی صورت میں آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گیاس حوالے سے ضلع بھر کے ایس ایچ اوز کو بھی احکامات جاری کر دیئے گئے ہیں پکار 15 ایمرجنسی ہیلپ لائن ہے جس کے غلط استعمال کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی ،پکار 15 ایمرجنسی ہیلپ لائن ہے اس پر جھوٹی کال کرنا قانوناً جرم ہے ، جس کی سزا ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت 3 سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔

 

