سائیکل پر مزدوری کیلئے جانے والے کو قتل کر دیا گیا
سائیکل پر مزدوری کیلئے جانے والے کو قتل کر دیا گیا 60سالہ محمد اسلم پڑھار پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ جھال چکیاں کی حدود میں محنت کش کو قتل کردیا گیا،بتایا جاتا ہے کہ ماڑی لک کا رہائشی محمد اسلم پڑھار سائیکل پر مزدوری کرنے سرگودھا جارہا تھانامعلوم افراد فائرنگ کرکے موت کے گھاٹ اتار دیاڈی ایس پی صدر سرکل چوہدری قیصر گجر نفری ہمراہ موقع پر پہنچ گئے ،مقتول کی میت تحویل میں لے کر پوسٹمارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی ، 60سالہ مقتول محمد اسلم محنت مزدوری کرتا تھا، پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے تاہم مقدمہ درج کر کے تمام پہلوؤں پر تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔