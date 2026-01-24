صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
امجد علی خان نیازی کی پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد

کندیاں (نمائندہ دنیا)پاکستان تحریک انصاف کے پیٹرن اِن چیف عمران خان کے پولیٹیکل کوآرڈینیٹر اور مرکزی رہنما امجد علی خان نیازی نے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے سالانہ انتخابات میں کامیاب ہونے والے نو منتخب عہدیداران کو دلی مبارکباد پیش کی ہے ۔

اپنے تہنیتی پیغام میں امجد علی خان نیازی نے کہا کہ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ ملک میں عدالتی رپورٹنگ اور آئینی امور پر مبنی صحافت کے فروغ میں ایک مؤثر اور نمایاں کردار ادا کر رہی ہے ۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نو منتخب قیادت اپنی ذمہ داریاں دیانت داری، پیشہ ورانہ صلاحیت اور اعلیٰ صحافتی اقدار کے مطابق ادا کرے گی۔

 

