صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بینظیر زندہ ہوتیں تو سیاست کا رخ کچھ اور ہی ہوتا، ملک عطااﷲ،رمضان بھٹی

  • سرگودھا
بینظیر زندہ ہوتیں تو سیاست کا رخ کچھ اور ہی ہوتا، ملک عطااﷲ،رمضان بھٹی

فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا) پیپلز پارٹی کے ضلعی نائب صدر ملک عطااﷲ،مقامی صدر محمد رمضان بھٹی نے کہا ہے کہ بے نظیر بھٹو امن، سیاست ،مذاکرات ،اور جمہوریت پر یقین رکھنے والی لیڈر تھیں جنھیں ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیا گیا۔

انھوں نے کہا کہ محترمہ اگر آج زندہ ہوتیں تو سیاست کا رخ کچھ اور ہی ہوتا، انھوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹوکا نام ہمیشہ زندہ رہے گا انھوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے متفقہ آئین دیا قادیانیوں کو کافر قرار دے کر پاکستان سے اس فتنے کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا جس پر پیپلز پارٹی کو فخر ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن