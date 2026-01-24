بینظیر زندہ ہوتیں تو سیاست کا رخ کچھ اور ہی ہوتا، ملک عطااﷲ،رمضان بھٹی
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا) پیپلز پارٹی کے ضلعی نائب صدر ملک عطااﷲ،مقامی صدر محمد رمضان بھٹی نے کہا ہے کہ بے نظیر بھٹو امن، سیاست ،مذاکرات ،اور جمہوریت پر یقین رکھنے والی لیڈر تھیں جنھیں ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیا گیا۔
انھوں نے کہا کہ محترمہ اگر آج زندہ ہوتیں تو سیاست کا رخ کچھ اور ہی ہوتا، انھوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹوکا نام ہمیشہ زندہ رہے گا انھوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے متفقہ آئین دیا قادیانیوں کو کافر قرار دے کر پاکستان سے اس فتنے کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا جس پر پیپلز پارٹی کو فخر ہے ۔