حکومت نوجوان نسل کو ووٹ کے حق سے محروم کر نے کیلئے کوشاں:نور حیات کلیار

  • سرگودھا
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا)تحریک انصاف کے راہنما نور حیات کلیار نے کہا ہے کہ حکومت 18سال کے نوجوانوں سے اسقدر خو فزدہ ہے کہ آئین میں ترامیم پر ترامیم لائی جا رہی ہیں۔

 فارم47کے زریعے حکومت حاصل کرنے والے اقتدار کو بچانے کے لئے نوجوان نسل کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے مگر انھیں یہ بات زہین میں رکھنی چاہئیے کہ ان کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو گا انھوں نے کہا کہ انکا سیاسی مستقبل تاریک ہو چکا اب انکے اقتدار کی کشتی ڈوبنے والی ہے کراچی کے ایک جلسے سے انکی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ 

 

