سلانوالی پولیس کی بڑی کارروائی، منشیات فروش گرفتار
سلانوالی (نمائندہ دنیا )سلانوالی پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ایک نامی گرامی منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 1200 گرام چرس برآمد کر لی۔
پولیس نے ملزم کے خلاف انسدادِ منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔تھانہ سلانوالی کے ایس ایچ او رانا اسد اویس نے مخبر کی اطلاع پر چک نمبر 138 جنوبی کے قبرستان کے قریب کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشی میں ملوث محمد زبیر ولد غلام جعفر قوم موچی سکنہ چک نمبر 138 جنوبی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔