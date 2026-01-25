صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا )انجمن تاجران مین بازار کندیاں کی موجودہ باڈی کی مدت مکمل ہونے پر اپوزیشن کی جانب سے الیکشن کمیشن انجمن تاجران کو نئے الیکشن کرانے کی درخواست جمع کروا دی گئی۔

الیکشن کمیشن کے چیئرمین حاجی ملک احسن کلیار اور مظہر نیازی کو موصول درخواست پر موجودہ صدر چوہدری سعید اصغر نے نئے الیکشن کرانے پر اتفاق کرتے ہوئے باقاعدہ اعلان کر دیا۔صدر کے اعلان کے بعد سابقہ مرکزی انجمن تاجران کی کابینہ ختم کر دی گئی۔ ضلعی انجمن تاجران میانوالی کے صدر سے مشاورت کے بعد نئے الیکشن کے طریقہ کار اور تاریخ کا جلد اعلان کیا جائے گا۔

 

