ریونیو ریکوری اور میوٹیشن مسائل پر ڈی سی خوشاب کی صدارت میں اجلاس
خوشاب (نمائندہ دُنیا )تحصیل خوشاب میں ریونیو ریکوری، کھاتہ کھیوٹ اور میوٹیشن سے متعلق اجلاس ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ریونیو امور، زیر التواء کیسز اور عوامی شکایات کے فوری ازالے پر زور دیا گیا۔
