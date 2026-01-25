صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سلانوالی کے نواح میں چوری کی دو وارداتیں

سلانوالی (نمائندہ دنیا )سلانوالی کے نواحی علاقوں میں چوری کی دو مختلف وارداتوں میں نامعلوم چور زرعی رقبوں سے قیمتی درخت اور ٹیوب ویل کی کاپر تاریں چوری کر کے فرار ہو گئے ۔

پہلی واردات چک نمبر 60 جنوبی میں پیش آئی، جہاں نامعلوم چور زمیندار محمد شیر ولد عطا محمد کے زرعی رقبے سے 70 ہزار روپے مالیت کے سرسبز درخت کاٹ کر لے گئے ۔دوسری واردات چک نمبر 61 جنوبی میں ہوئی، جہاں زمیندار محمد بلال ولد عبدالستار کلیار کے زرعی رقبے سے نامعلوم چور 35 ہزار روپے مالیت کی ٹیوب ویل پر لگی کاپر تاریں چوری کر کے فرار ہو گئے ۔ تھانہ سلانوالی پولیس نے دونوں واقعات کے الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

