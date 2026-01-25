صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمہوریت، آئین اور عوامی حقوق کا تحفظ پیپلز پارٹی کا نصب العین ہے : ذیشان اسلم اعوان

  • سرگودھا
جمہوریت، آئین اور عوامی حقوق کا تحفظ پیپلز پارٹی کا نصب العین ہے : ذیشان اسلم اعوان

خوشاب (نمائندہ دُنیا )پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت ملک ذیشان اسلم اعوان نے کہا ہے کہ جمہوریت کا استحکام، آئین کی بالادستی اور عوامی حقوق کا تحفظ پیپلز پارٹی کا مشن ہے اور انشاء اللہ شہید بھٹو کے نظریات کی امین یہ جماعت کسی بھی سطح پر عوام کی حق تلفی نہیں ہونے دے گی۔

وہ اپنی رہائش گاہ پر نوجوانوں کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی نظام جمہوریت کی بنیاد ہے اور اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے بغیر عوامی مسائل حل نہیں ہو سکتے ۔ پیپلز پارٹی ہر دور میں آئین اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتی رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب:اتائیت کیخلاف گرینڈ آپریشن،درجنوں غیر قانونی طبی مراکز سیل

صحافیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرینگے ، ڈی پی وہاڑی

فارمیسی کونسل کا ویمن یونیورسٹی ملتان دورہ مکمل

ڈی پی او خانیوال کی کرائم میٹنگ‘ ناقص کارکردگی پر وارننگ

بستی شیخاں میں پیرافورس آپریشن‘ درجنوں خاندان بے گھر

ورکنگ ویمن ہاسٹل کی تعمیر جلد مکمل کی جائے‘ خالد جاوید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل