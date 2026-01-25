جمہوریت، آئین اور عوامی حقوق کا تحفظ پیپلز پارٹی کا نصب العین ہے : ذیشان اسلم اعوان
خوشاب (نمائندہ دُنیا )پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت ملک ذیشان اسلم اعوان نے کہا ہے کہ جمہوریت کا استحکام، آئین کی بالادستی اور عوامی حقوق کا تحفظ پیپلز پارٹی کا مشن ہے اور انشاء اللہ شہید بھٹو کے نظریات کی امین یہ جماعت کسی بھی سطح پر عوام کی حق تلفی نہیں ہونے دے گی۔
وہ اپنی رہائش گاہ پر نوجوانوں کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی نظام جمہوریت کی بنیاد ہے اور اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے بغیر عوامی مسائل حل نہیں ہو سکتے ۔ پیپلز پارٹی ہر دور میں آئین اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتی رہی ہے ۔