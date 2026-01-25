صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ پور سٹی کے علما کرام کا اجلاس امن و اتحاد کے عزم کا اعادہ

  • سرگودھا
شاہ پور سٹی کے علما کرام کا اجلاس امن و اتحاد کے عزم کا اعادہ

شاہ پور صدر (نامہ نگار )امن اتحاد علمائے اہل سنت شاہ پور سٹی کا اجلاس زیر صدارت جنرل سیکرٹری مرکزی نعت کونسل تحصیل شاہپور قاری شہزاد علی گولڑوی اور نائب صدر مرکزی نعت کونسل حاجی عبدالخالق کے رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔

اجلاس میں شاہ پور سٹی اور گردونواح کے علماء کرام نے شرکت کی۔اجلاس میں قاری محمد شہزاد علی گولڑوی نے کہا کہ آج کے بعد تمام علما کرام متحد ہو کر شاہ پور سٹی میں امن و اخوت کے ساتھ کام کریں گے ۔ مقررین نے مزید کہا کہ آئندہ کسی بھی محفل، میلاد یا دیگر اجتماع میں تمام علماء کرام شریک ہوں گے۔ اور انتظامیہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں یکجا ہو کر مسائل کا حل کریں گے ۔

 

