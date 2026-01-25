صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موچھ میں شراب فروشوں اور منشیات فروشوں کیخلاف کارروائی،2گرفتار

  • سرگودھا
موچھ (نمائندہ دنیا)ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر شراب اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔

ایس ایچ او تھانہ موچھ انسپکٹر ساجد خان اور ان کی ٹیم نے مخبر کی اطلاع پر دوران چیکنگ کلیم اللہ ولد محمد عبداللہ سکنہ دلیوالی سے 640 گرام چرس برآمد کی۔ایک اور کارروائی میں مخبر کی اطلاع پر عبدالرشید ولد عبد اللہ سکنہ موچھ سے 30 لیٹر شراب برآمد کی گئی۔ دونوں ملزمان کو گرفتار کرکے تھانہ موچھ میں الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ۔

 

