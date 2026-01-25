موسیٰ خیل پولیس کی کارروائی، 3 سال سے روپوش ڈکیتی کا اشتہاری گرفتار
میانوالی (نامہ نگار)تھانہ موسیٰ خیل پولیس کی کارروائی، 3 سال سے روپوش ڈکیتی کے مقدمہ میں مطلوب مجرم اشتہاری گرفتار۔
ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ موسیٰ خیل سب انسپکٹر امیر نواز خان اور انکی ٹیم نے ڈکیتی کے 3 سال سے روپوش مقدمہ میں مطلوب مجرم اشتہاری مہتاب ولد سردار خان سکنہ چھدرو کو گرفتار کیا جو کہ تھانہ موسیٰ خیل کے مقدمہ نمبر 187/2023 بجرم 392/411 ت پ میں مطلوب تھا۔