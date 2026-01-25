صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی (نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی ہدایت پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر میاں کاشف علی نے گزشتہ رات اپنی ٹیم ڈاکٹر عزیز الرحمان ملک اور سی ڈی سی او چوہدری محمد ناصر کے ہمراہ ضلع میانوالی کے مختلف مراکز صحت،رورل ہیلتھ سینٹر واں بھچراں،رورل ہیلتھ سینٹر کندیاں اور مریم نواز کلینک مظفر پور کا دورہ کیا۔

ڈیوٹی روسٹر کے مطابق تمام سٹاف وہاں موجود تھا۔ انہوں نے وہاں موجود ڈاکٹر اور دوسرے عملے کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو صحت کی بہتر سے بہتر سہولیات کی فراہمی ہم سب کا مقصد ہونا چاہیے ۔یہاں پر آنے والے تمام مریضوں کو ہر قسم کی ادویات ہاسپٹل کے اندر سے ہی فراہم کی جائیں حکومت پنجاب کے فراہم کر دہ تمام طبی آلات مکمل طور پر فنکشنل حالت میں ہونے چاہیے ہر سینٹر پر آکسیجن سلنڈرز وافر مقدار میں موجود ہونے چاہیے ۔

 

