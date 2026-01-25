صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قاضی احمد رضا چشتی کے انتقال پر علماء اور مذہبی رہنماؤں کی دعائے مغفرت

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)اتحاد العلماء ضلع سرگودھا کے صدر مولانا قاضی نگاہ مصطفے چشتی گولڑوی اور مولانا قاضی احمد حسن چشتی کے حقیقی بھائی قاضی احمد رضا چشتی کے انتقال علماء اور مذہبی رہنمائوں نے دعا مغفرت کی۔

 جمعیت اشاعت التوحید والسنہ پنجاب کے نائب امیر مولانا عطاء اللہ بندیالوی، مولانا عصمت اللہ، مولانا عبدالکریم، اتحاد العلماء کے قاری عبدالوحید، مولانا ملک ضیاء الحق، شیخ نعیم طاہر، میاں طاہر محمود، عرفان اللہ ثنائی، شیخ سعید اختر کوہلی، چوہدری امتیاز، عون مرتضی کرمانی، قاری عبدالرحمن، قاضی انعام اللہ جلالی، متحدہ علماء کے قاری وقار احمد عثمانی، قاری احمد علی ندیم، عبداللہ سعید ہاشمی، امیر افضل اعوان اور دیگر نے مرحوم کی دینی و سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔مقررین نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔

 

