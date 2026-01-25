صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروش کو 9سال قید بامشقت اور 80ہزار روپے جرمانہ

  • سرگودھا
منشیات فروش کو 9سال قید بامشقت اور 80ہزار روپے جرمانہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) عدات نے منشیات فروش کو 9سال قید بامشقت اور 80ہزار روپے جرمانہ کی سزا کا حکم سنا دیا، پولیس کے مطابق علی رضا منشیات فروشی کا مکروہ دھندہ کرتا تھا۔

جس کو تھانہ سٹی پولیس رنگے ہاتھوں گرفتار کیا اورمجرم کو ٹھوس شواہد کیساتھ چالان عدالت کیا اور مقدمہ کی موثر پیروی کی،جس پر معزز عدالت نے مجرم کو 09 سال قید اور 80 ہزار جرمانہ کی سزا سنا دی ،ڈی پی او سرگودھا کی انوسٹیگیشن اور لیگل ٹیموں کو کو مقدمہ کو منطقی انجام تک پہنچانے پر شاباش دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پی ایچ اے کی غفلت سے لاکھوں کے منصوبے تباہ، نیلامی بھی منصوبوں کو نہ چلا سکی

ضلع جھنگ میں 14 ارب کے سیوریج منصوبے جاری، کمشنر

بہترین نتائج پر سکول سربراہان، افسروں کو تعریفی اسناد تقسیم

کوئی بھی شکایت زیر التوا نہیں رہنی چاہیے، ڈی جی

پرنسپل لیاقت ہرل شاندار تعلیمی خدمات پر گمنام ہیرو قرار

وکلا برادری کے جائز مطالبات پورے کئے جائینگے ، رانا اقبال

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل