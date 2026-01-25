منشیات فروش کو 9سال قید بامشقت اور 80ہزار روپے جرمانہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) عدات نے منشیات فروش کو 9سال قید بامشقت اور 80ہزار روپے جرمانہ کی سزا کا حکم سنا دیا، پولیس کے مطابق علی رضا منشیات فروشی کا مکروہ دھندہ کرتا تھا۔
جس کو تھانہ سٹی پولیس رنگے ہاتھوں گرفتار کیا اورمجرم کو ٹھوس شواہد کیساتھ چالان عدالت کیا اور مقدمہ کی موثر پیروی کی،جس پر معزز عدالت نے مجرم کو 09 سال قید اور 80 ہزار جرمانہ کی سزا سنا دی ،ڈی پی او سرگودھا کی انوسٹیگیشن اور لیگل ٹیموں کو کو مقدمہ کو منطقی انجام تک پہنچانے پر شاباش دی ہے ۔