صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چھوٹے کاروباری حضرات کیلئے ہر گزرتا دن مشکل ہوتا جا رہا :میاں عمران

  • سرگودھا
چھوٹے کاروباری حضرات کیلئے ہر گزرتا دن مشکل ہوتا جا رہا :میاں عمران

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر میاں محمد عمران نے کہا ہے کہ پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔

 مگر دیکھا جا رہا ہے کہ چھوٹے کاروباری حضرات کے لیے ہر گزرتا دن مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے محکموں کی جانب سے چھابڑی ریڑھی والوں کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں ۔پیرا فورس تجاوزات کی آڑ میں سب کو بے روزگار کرنے پر لگی ہے جس سے ملک میں انارکی پھیلے گی 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب:اتائیت کیخلاف گرینڈ آپریشن،درجنوں غیر قانونی طبی مراکز سیل

صحافیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرینگے ، ڈی پی وہاڑی

فارمیسی کونسل کا ویمن یونیورسٹی ملتان دورہ مکمل

ڈی پی او خانیوال کی کرائم میٹنگ‘ ناقص کارکردگی پر وارننگ

بستی شیخاں میں پیرافورس آپریشن‘ درجنوں خاندان بے گھر

ورکنگ ویمن ہاسٹل کی تعمیر جلد مکمل کی جائے‘ خالد جاوید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل