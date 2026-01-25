چھوٹے کاروباری حضرات کیلئے ہر گزرتا دن مشکل ہوتا جا رہا :میاں عمران
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر میاں محمد عمران نے کہا ہے کہ پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔
مگر دیکھا جا رہا ہے کہ چھوٹے کاروباری حضرات کے لیے ہر گزرتا دن مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے محکموں کی جانب سے چھابڑی ریڑھی والوں کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں ۔پیرا فورس تجاوزات کی آڑ میں سب کو بے روزگار کرنے پر لگی ہے جس سے ملک میں انارکی پھیلے گی