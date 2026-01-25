صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج بھاگٹانوالہ میں سرٹیفکیٹس تقسیم والدین اور اساتذہ کی ملاقات ، پرنسپل نے طلبا کی کامیابیوں کو سراہا

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین، بھاگٹانوالہ سرگودھا میں والدین اور اساتذہ کی ملاقات اور اعلیٰ کارکردگی کے حامل طلباء میں سرٹیفکیٹس تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ یہ تقریب صوبہ گیر اقدام کے تحت ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ (HED) اور ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن (DPI) کی سرپرستی میں منعقد کی گئی، جس کا مقصد والدین اور اساتذہ کے درمیان مؤثر تعاون کو فروغ دینا اور طلبا کی تعلیمی کامیابیوں کو تسلیم کرنا تھا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل کالج ڈاکٹر صائمہ مبشرہ نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کی محنت، لگن اور کامیابیوں کو سراہا اور انہیں مستقبل میں بھی اسی جذبے کے ساتھ محنت جاری رکھنے کی تلقین کی۔

انہوں نے کہا کہ والدین اور اساتذہ کے باہمی تعاون سے ہی طلباء کی تعلیمی اور اخلاقی تربیت مؤثر بنائی جا سکتی ہے ، جس کے مثبت نتائج مجموعی کارکردگی کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اس موقع پر والدین کو طلباء کی تعلیمی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا جبکہ اعلیٰ کارکردگی کے حامل طلباء میں اعزازی سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے ۔ تقریب کے اختتام پر والدین نے کالج انتظامیہ اور اساتذہ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ایسے اقدامات کو تعلیمی معیار کی بہتری کے لیے خوش آئند قرار دیا۔

 

