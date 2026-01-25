خوشاب:ممکنہ تخریبی کارروائیوں کے خدشہ پر سرچ آپریشنز
خوشاب (نمائندہ دُنیا )موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر ضلع خوشاب میں پولیس اور سکیورٹی اداروں نے سرچ آپریشنز شروع کر دئیے ہیں۔ پولیس کے مطابق گزشتہ روز 9 سرچ آپریشنز کے دوران 27 مقامات پر ناکہ بندی کی گئی، 21 گھروں، 3 دکانوں و ہوٹلوں اور 126 مشکوک موٹر سائیکل سواروں کی بائیو میٹرک تصدیق کی گئی، تاہم کسی شدت پسند کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ پولیس کے مطابق امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔