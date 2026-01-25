تحصیل اینٹی پتنگ بازی کمیٹی کا اجلاس، انسدادی اقدامات پر غور
تحصیل اینٹی پتنگ بازی کمیٹی کا اجلاس، انسدادی اقدامات پر غور متعلقہ محکموں کے افسروں نے قانون پر عملدرآمد کے لیے مختلف تجاویز پیش کیں
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)تحصیل میں پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے تحصیل اینٹی پتنگ بازی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں پتنگ بازی کے خلاف مؤثر اور جامع انسدادی اقدامات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں متعلقہ محکموں کے افسروں نے شرکت کی اور قانون پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کے لیے مختلف تجاویز پیش کیں۔اجلاس کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ پتنگ بازی، ڈور کی تیاری، فروخت اور استعمال کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس ضمن میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے ، بازاروں اور مشتبہ مقامات پر کڑی نگرانی رکھنے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کرنے پر اتفاق کیا گیا۔کمیٹی نے والدین، اساتذہ اور عوامی نمائندوں سے اپیل کی کہ وہ بچوں اور نوجوانوں کو پتنگ بازی کے خطرات سے آگاہ کریں اور اس سماجی برائی کے خاتمے میں انتظامیہ سے تعاون کریں۔ اجلاس میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے پتنگ بازی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔