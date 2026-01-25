ریفرنڈم نتائج حکومت کی آنکھیں کھولنے کیلئے کافی :حافظ جاوید
ریفرنڈم نتائج حکومت کی آنکھیں کھولنے کیلئے کافی :حافظ جاوید مسائل بروقت بلدیاتی انتخابات نہ کرانے اور اختیارات حوالے نہ کرنے کی وجہ سے ہیں
میانوالی (نامہ نگار)حکومت آئین پر عمل درآمد کرتے ہوئے آرٹیکل 140 اے کے مطابق مقامی حکومتوں کو اختیارات دے اسمبلی سے منظور شدہ بے اختیار مقامی حکومتوں کا کالا قانون واپس لے جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے عوامی ریفرنڈم کے نتائج حکومت کی آنکھیں کھولنے کیلئے کافی ہیں ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گذشتہ روز میونسپل کمیٹی میانوالی میں ایڈمنسٹریٹر اور ملازمین کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل بروقت بلدیاتی انتخابات نہ کرانے اور اختیارات منتخب عوامی نمائندگان کے سپرد نہ کرنے کا شاخسانہ ہے بیوروکریسی کے ذریعے سارے معاملات نہیں چلائے جا سکتے جو جس کا کام ہے اسی کو کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب میں 15 لاکھ سے زائد افراد نے عوامی ریفرنڈم میں رائے دی جن میں سے 99.7فیصد نے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025ء کو کالا قانون قرار دیا ہے ۔ حکمران آنکھیں کھولیں اور حقائق دیکھیں لوگوں کی مرضی کے بغیر انہیں دبا کر، ڈرا کر، جھکا کر کوئی قانون نافذ نہیں کیا جا سکتا ۔