صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ممکنہ قدرتی آفات کیلئے تربیتی سرگرمیاں اور فیلڈ سروے

  • سرگودھا
ممکنہ قدرتی آفات کیلئے تربیتی سرگرمیاں اور فیلڈ سروے

ممکنہ قدرتی آفات کیلئے تربیتی سرگرمیاں اور فیلڈ سروےسرگرمیوں کا مقصد مختلف اداروں کی استعداد کار میں اضافہ کر نا تھا

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)ممکنہ قدرتی اور انسانی ساختہ آفات کی روک تھام اور مؤثر تیاری کے سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل کی قیادت میں ریسکیو 1122 کے تعاون سے تربیتی سرگرمیاں اور فیلڈ سروے منعقد کیے گئے ۔ ان سرگرمیوں کا مقصد مختلف اداروں کی استعداد کار میں اضافہ، خطرات کی بروقت نشاندہی اور ہنگامی صورتحال میں فوری اور مؤثر ردِعمل کو یقینی بنانا ہے ۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے پیشگی منصوبہ بندی ناگزیر ہے ، جبکہ عملی تربیت اور مشقوں کا تسلسل ادارہ جاتی تیاری کو مضبوط بناتا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیلڈ ڈیٹا کی بنیاد پر مؤثر حکمتِ عملی ترتیب دینا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ آفت کی صورت میں انسانی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔انہوں نے واضح کیا کہ تمام متعلقہ ادارے باہمی تعاون اور رابطے کو مزید مؤثر بنائیں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں مربوط اور منظم ردِعمل ممکن ہو سکے ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ریسکیو 1122 کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے مستقبل میں بھی ایسے اقدامات جاری رکھنے پر زور دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب:اتائیت کیخلاف گرینڈ آپریشن،درجنوں غیر قانونی طبی مراکز سیل

صحافیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرینگے ، ڈی پی وہاڑی

فارمیسی کونسل کا ویمن یونیورسٹی ملتان دورہ مکمل

ڈی پی او خانیوال کی کرائم میٹنگ‘ ناقص کارکردگی پر وارننگ

بستی شیخاں میں پیرافورس آپریشن‘ درجنوں خاندان بے گھر

ورکنگ ویمن ہاسٹل کی تعمیر جلد مکمل کی جائے‘ خالد جاوید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل