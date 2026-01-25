ممکنہ قدرتی آفات کیلئے تربیتی سرگرمیاں اور فیلڈ سروے
ممکنہ قدرتی آفات کیلئے تربیتی سرگرمیاں اور فیلڈ سروےسرگرمیوں کا مقصد مختلف اداروں کی استعداد کار میں اضافہ کر نا تھا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)ممکنہ قدرتی اور انسانی ساختہ آفات کی روک تھام اور مؤثر تیاری کے سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل کی قیادت میں ریسکیو 1122 کے تعاون سے تربیتی سرگرمیاں اور فیلڈ سروے منعقد کیے گئے ۔ ان سرگرمیوں کا مقصد مختلف اداروں کی استعداد کار میں اضافہ، خطرات کی بروقت نشاندہی اور ہنگامی صورتحال میں فوری اور مؤثر ردِعمل کو یقینی بنانا ہے ۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے پیشگی منصوبہ بندی ناگزیر ہے ، جبکہ عملی تربیت اور مشقوں کا تسلسل ادارہ جاتی تیاری کو مضبوط بناتا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیلڈ ڈیٹا کی بنیاد پر مؤثر حکمتِ عملی ترتیب دینا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ آفت کی صورت میں انسانی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔انہوں نے واضح کیا کہ تمام متعلقہ ادارے باہمی تعاون اور رابطے کو مزید مؤثر بنائیں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں مربوط اور منظم ردِعمل ممکن ہو سکے ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ریسکیو 1122 کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے مستقبل میں بھی ایسے اقدامات جاری رکھنے پر زور دیا۔