کندیاں ڈگری کالج میں میگا کرپشن سکینڈل، انکوائری کا مطالبہ

  • سرگودھا
کندیاں ڈگری کالج میں میگا کرپشن سکینڈل، انکوائری کا مطالبہ

کندیاں ڈگری کالج میں میگا کرپشن سکینڈل، انکوائری کا مطالبہ کالج میں بس اور جنریٹر موجود نہ ہونے کے باوجود تیل کے بھاری بل بنائے گئے

کندیاں (نمائندہ دنیا )گورنمنٹ ڈگری کالج کندیاں میں مبینہ میگا کرپشن اسکینڈل سامنے آ گیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق کالج پرنسپل کی جانب سے کرپشن کی نشاندہی کے باوجود ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز نے معاملہ رفع دفع کر دیا۔الزامات کے مطابق کالج میں بس اور جنریٹر موجود نہ ہونے کے باوجود تیل کے بھاری بل بنائے گئے ، جبکہ جون اور جولائی میں طلبہ کے لیے کوئلے کی خریداری بھی ظاہر کی گئی۔ مزید بتایا گیا کہ جعلی اور بوگس ٹی اے ڈی اے بلوں کے ذریعے لاکھوں روپے کی کرپشن کی گئی۔ بائیولوجی کے پروفیسر رئیس خان نے معاملہ اعلیٰ حکام تک پہنچایا تاہم کوئی کارروائی عمل میں نہ آ سکی۔دوسری جانب صوبائی سطح کے اردو تقریری مقابلے میں حصہ لینے والے طالبعلم شرجیل کو کالج فنڈ سے کوئی مالی معاونت نہ دی گئی، جس پر طالبعلم نے وزیراعلیٰ پورٹل پر شکایت درج کروائی۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور ڈپٹی کمشنر میانوالی سے معاملے کا نوٹس لینے اور شفاف انکوائری کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

