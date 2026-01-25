طبی سہولیات ، ادویات کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا : احسان علی
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت ضلع بھر کے سرکاری ہسپتالوں اور مراکز صحت میں تمام طبی سہولیات بالخصوص ادویات کی دستیابی کو سو فیصد یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ اس ضمن میں ڈپٹی کمشنر بھکر احسان علی جمالی کی زیرِ نگرانی ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کے افسر ہسپتالوں اور مراکز صحت میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کی تسلسل کے ساتھ کڑی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔یہ بات چیف ایگزیکٹو آفیسر صحت و آبادی ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ نے ضلع بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں فراہم کی جانے والی ہیلتھ سروسز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال بھکر میں مریضوں کو علاج معالجے کی وافر طبی سہولیات میسر ہیں، جبکہ امراضِ قلب سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا مریضوں کو ادویات کی دستیابی سو فیصد یقینی بنائی جا رہی ہے ۔ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ کے مطابق ڈی ایچ کیو ہسپتال کی انتظامیہ اس ضمن میں بھرپور انداز میں متحرک ہے ، مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی جا رہی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ادویات کی طلب و رسد کا باقاعدہ ریکارڈ مرتب کر کے رپورٹ پیش کی جا رہی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ اگر ڈی ایچ کیو ہسپتال یا دیگر مراکز صحت میں مریضوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہو تو ہسپتالوں اور مراکز صحت میں آویزاں ضلعی محکمہ صحت کے افسران کے فون نمبرز پر فوری رابطہ کیا جائے ، درپیش مسائل کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے گا۔